"Летучие мыши" хотят подписать опытного голкипера.
Пепе Рейна, Getty Images
13 августа 2020, 09:01
Голкипер Милана Пепе Рейна попал в сферу интересов Валенсии, сообщает радиостанция Onda Cero.
Валенсия хочет укрепить вратарскую позицию в летнее межсезонье и уже начала переговоры с опытным вратарем. Руководство "летучих мышей" рассматривает 37-летнего испанца в качестве замены Ясперу Силлессену, который должен покинуть клуб.
Действующий контракт Рейны с Миланом рассчитан до июня 2021 года.
Во второй половине минувшего сезона голкипер выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 12 матчей.
Ранее сообщалось, что Валенсия согласовала трансфер защитника Порту Диогу Лейте.