Испания

"Летучие мыши" хотят подписать опытного голкипера.

Голкипер Милана Пепе Рейна попал в сферу интересов Валенсии, сообщает радиостанция Onda Cero.

Валенсия хочет укрепить вратарскую позицию в летнее межсезонье и уже начала переговоры с опытным вратарем. Руководство "летучих мышей" рассматривает 37-летнего испанца в качестве замены Ясперу Силлессену, который должен покинуть клуб.

Действующий контракт Рейны с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

Во второй половине минувшего сезона голкипер выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Валенсия согласовала трансфер защитника Порту Диогу Лейте.