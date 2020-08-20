Испания

"Летучие мыши" близки к подписанию опытного вратаря.

Голкипер Милана Пепе Рейна может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает издание Marca.

"Летучие мыши" согласовали условия сотрудничества с опытным вратарем и должны вскоре завершить его трансфер. Милан согласился отпустить испанца бесплатно, что не платить его зарплату в размере 3 миллионов евро.

После подписания Рейны руководство Валенсии намерено продать Силлессена, который не входит в планы клуба.

Во второй половине минувшего сезона 37-летний голкипер выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Валенсия заинтересована в подписании полузащитника Манчестер Юнайтед Андреаса Перейры.