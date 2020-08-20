Интересы юного вингера отныне будет представлять Жорже Мендеш.
Ансу Фати, Getty Images
20 августа 2020, 19:46
Крайний полузащитник Барселоны Ансу Фати сменил футбольного агента. Вместо Родриго Месси, который является братом Лионеля, его интересы отныне будет представлять всеми известный Жорже Мендеш.
Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летний испанец стал вторым игроком Барселоны, который является клиентом португальца. Также на контракте у Мендеша защитник Нельсон Семеду, а среди звезд мирового футбола стоит отметить Криштиану Роналду, Анхеля Ди Марию, Эдерсона и многих других.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена прописать в контракте Ансу Фати клаусулу в 400 миллионов евро. Президент Барсы также заявлял, что каталонцы и вовсе намерены сохранить испанца в команде до конца его карьеры.