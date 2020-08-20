Испания

Интересы юного вингера отныне будет представлять Жорже Мендеш.

Крайний полузащитник Барселоны Ансу Фати сменил футбольного агента. Вместо Родриго Месси, который является братом Лионеля, его интересы отныне будет представлять всеми известный Жорже Мендеш.

Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летний испанец стал вторым игроком Барселоны, который является клиентом португальца. Также на контракте у Мендеша защитник Нельсон Семеду, а среди звезд мирового футбола стоит отметить Криштиану Роналду, Анхеля Ди Марию, Эдерсона и многих других.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена прописать в контракте Ансу Фати клаусулу в 400 миллионов евро. Президент Барсы также заявлял, что каталонцы и вовсе намерены сохранить испанца в команде до конца его карьеры.