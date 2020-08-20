Испания

Испанец рассказал о подготовке к финальному матчу.

Полузащитник Севильи Жоан Хордан поделился ожиданиями от встречи с Интером в финале Кубка УЕФА.

"Знаем, что у нас очень трудный соперник, мы очень их уважаем. Впереди непростой матч. Все могут решить детали. Мы уважаем Интер, но мы – Севилья. Мы заслужили этот финал.

Играть в финале с этим великим клубом – огромная честь. Мы много работали весь год, пришлось непросто, но с того первого дня мы заметно прибавили", – приводит слова Хордана официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.