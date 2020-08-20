Испания

Хорватский вратарь присоединился к мадридскому клубу.

Голкипер Локомотивы Иво Грбич перешел в Атлетико, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Хорватский вратарь поставил подпись под четырехлетним контрактом с "матрасниками". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 7 миллионов евро.

Грбич выступал в составе Локомотивы с 2018 года, перейдя из Хайдука. В минувшем сезоне 24-летний страж ворот провел 38 поединков в составе загребского клуба, 11 из которых он отсоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Федерико Бернардески.