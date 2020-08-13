Испания

Вингер Хосе Кальехон, покинувший Наполи, вернется в Испанию.

Хосе Кальехон, являющийся свободным агентом, продолжит карьеру в Ла Лиге — сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на испанские источники.

Испанский вингер покинул Наполи после того, как "партенопеи" завершили сезон-2019/20, проиграв Барселоне в Лиге чемпионов.

На 33-летнего футболиста претендуют Атлетико, Севилья и Бетис, однко в Испании считают, что шансы двух андалусийских команд более предпочтительны, чем столичной.

Кальехон, сыгравший 5 матчей за национальную сборную Испании (0 голов), является выпускником академии Реала, играл за третью (4 матча во всех турнирах, 0 голов), вторую (41, 21) и первую (77, 20) команды клуба, а также выступал за Эспаньол (108, 12) и Наполи (349, 82).