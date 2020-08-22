Испания

Аргентинец на хорошей ноте завершил выступления за нервионцев.

Севилье в финале Лиги Европы одолела Интер со счетом 3:2. Эвер Банега после этого матча покинул нервионцев. Агрентинец поблагодарил Лопетеги и поздравил город с победой.

"Когда я сбавил обороты, Лопетеги практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьешься. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь — время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города.

Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты", — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.