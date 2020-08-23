Испания

"Матрасники" не рассчитывают на колумбийского защитника.

Защитник Сантьяго Ариас, скорее всего, покинет Атлетико в это межсезонье, сообщает издание AS.

Мадридский клуб не рассчитывает на левого фулбека и готов отпустить его в другой клуб. За колумбийца руководство "матрасников" хочет выручить около 15 миллионов евро.

По информации источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересован английский Эвертон.

В минувшем сезоне Ариас провел 18 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико отпустил голкипера Антонио Адана в лиссабонский Спортинг.