Испания

Каталонский клуб хочет заполучить защитника Валенсии.

Защитник Валенсии Хосе Гайя попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

"Сине-гранатовые" планируют укрепить левый фланг обороны в межсезонье и попытаются приобрести испанского защитника. Клаусула 25-летнего игрока в контракте с "летучими мышами" составляет 50 миллионов евро.

Действующее соглашение Гайя с клубом рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне защитник провел 32 поединка в футболке "оранжевых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона начала переговоры по защитнику Ман Сити Эрику Гарсии.