Англичане хотят заполучить молодого испанца.
Ансу Фати, getty images
24 августа 2020, 19:29
Манчестер Юнайтед может выполнить требования Барселоны о контрактных обязательствах Ансу Фати, выплатив клубу 153 миллиона фунтов, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, англичане готовы потратить те средства, которые предназначались на покупку полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.
Ранее сообщалось, что Барселона может и вовсе обновить условия контракта Фати, включив в него клаусулу в размере 400 миллионов евро.
Также президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил, что хотел бы, чтобы хавбек играл в Барселоне всю жизнь.