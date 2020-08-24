Испания

Англичане хотят заполучить молодого испанца.

Манчестер Юнайтед может выполнить требования Барселоны о контрактных обязательствах Ансу Фати, выплатив клубу 153 миллиона фунтов, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, англичане готовы потратить те средства, которые предназначались на покупку полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что Барселона может и вовсе обновить условия контракта Фати, включив в него клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Также президент каталонцев Хосеп Бартомеу заявил, что хотел бы, чтобы хавбек играл в Барселоне всю жизнь.