Испания

"Летучие мыши" предложат форварду новое соглашение.

Валенсия предложит новый контракт нападающему Родриго Морено, сообщает портал Super Deporte.

"Летучие мыши" хотят сохранить форварда в команде и намерены в ближайшее время начать с ним переговоры. Руководство испанского клуба было готово отпустить своего футболиста летом за 60 млн евро, однако перенос Евро-2020 заставил их пересмотреть свои планы.

Действующий контракт Родриго с Валенсией рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 28 поединков в футболке "оранжевых", забив 5 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Валенсия близка к подписанию защитнику Порту Диогу Лейте.

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