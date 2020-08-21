Англия

Нападающий Валенсии может продолжить карьеру в Англии.

Новым претендентом на форварда Валенсии Родриго Морено стал Лидс. В услугах испанца заинтересован лично тренер "павлинов" Марсело Бьелса, сообщает Джанлука Ди Марцио

Родриго в сезоне-2019/20 забил семь голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах во всех турнирах. Он пропустил остаток сезона в июле из-за проблем с коленом.

Лидс начнет выступления в Премьер-лиге 12 сентября матчем против Ливерпуля. "Павлины" рассчитывают, что 29-летний испанец к тому времени уже будет в их распоряжении.