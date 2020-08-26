Функционер может покинуть клуб раньше положенного срока.
Жозеп Бартомеу, Getty Images
26 августа 2020, 00:58
В Барселоне прошло экстренное заседание совета директоров. На повестке дня возможный уход Лионеля Месси из клуба.
33-летний футболист выразил желание разорвать контракт с клубом, однако получил отказ. Руководство надеется его сохранить в команде.
Как сообщает журналист Херман Гарсия, на заседании обсуждался еще один вопрос – будущее президента Жозепа Бартомеу. Некоторые члены совета директоров призвали вынести ему вотум недоверия.
Отметим, что также некоторые члены совета директоров сами подали в отставку.