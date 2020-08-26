Испания

Функционер может покинуть клуб раньше положенного срока.

В Барселоне прошло экстренное заседание совета директоров. На повестке дня возможный уход Лионеля Месси из клуба.

33-летний футболист выразил желание разорвать контракт с клубом, однако получил отказ. Руководство надеется его сохранить в команде.

Как сообщает журналист Херман Гарсия, на заседании обсуждался еще один вопрос – будущее президента Жозепа Бартомеу. Некоторые члены совета директоров призвали вынести ему вотум недоверия.

Отметим, что также некоторые члены совета директоров сами подали в отставку.