Испания

Хавбек может отправиться на юг Испании.

Руководство Севильи готово вступить в переговоры с мадридским Реалом о приобретении полузащитника Оскара Родригеса, сообщает Marca.

Напомним, 22-летний футболист последние два сезона провел в аренде в Леганесе, где сумел зарекомендовать себя вплоть до того, что получил вызов в сборную Испании.

По данным источника, Реал готов рассмотреть продажу игрока, так как клуб нацелен почистить ряды, чтобы улучшить финансовое положение.

Ранее сообщалось, что Севилья сразиться с Валенсией за право купить полузащитника Интера Жоау Мариу.