Испания

Хавбек привлек внимание испанских клубов.

Полузащитник Интера Жоау Мариу попал в сферу интересов Севильи и Валенсии, сообщает Sportitalia.

Испанские клубы следят за ситуацией вокруг центрального хавбека и попытаются подписать его в межсезонье. Стоимость португальца оценивается в сумму около 13 миллионов евро.

Действующий контракт Мариу с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал на правах аренды в Локомотиве, где провел 22 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что в подписании Мариу также заинтересована Бенфика.