Хавбек привлек внимание испанских клубов.
Жоау Мариу, Getty Images
23 августа 2020, 10:20
Полузащитник Интера Жоау Мариу попал в сферу интересов Севильи и Валенсии, сообщает Sportitalia.
Испанские клубы следят за ситуацией вокруг центрального хавбека и попытаются подписать его в межсезонье. Стоимость португальца оценивается в сумму около 13 миллионов евро.
Действующий контракт Мариу с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал на правах аренды в Локомотиве, где провел 22 матча и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что в подписании Мариу также заинтересована Бенфика.