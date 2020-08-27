Родриго Батталья проведет сезон-2020/21 в Ла Лиге.
Родриго Батталья, фото ФК Алавес
27 августа 2020, 11:35
Алавес и лиссабонский Спортинг согласовали аренду Робриго Баттальи — сообщил официальный сайт испанского клуба.
Центральный полузащитник национальной сборной Аргентины (1 матч, 0 голов) будет выступать за Алавес до окончания сезона-2020/21.
Ранее 29-летний футболист выступал за Уракан (68 матчей во всех турнирах, 4 гола), Расинг (9, 0), Брагу (26, 1), Морейренси (аренда, 43, 4), Росарио Сентраль (аренда, 5, 0), Шавиш (аренда, 18, 4) и Спортинг Л (74, 3).