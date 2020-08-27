Испания

"Матрасники" по-прежнему заинтересованы в подписании француза.

Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Арсенала Александра Ляказетта.

Как сообщает издание Marca, мадридский клуб хочет заполучить француза в межсезонье и намерены начать переговоры с Арсеналом. "Матрасники" готовы включить в сделку по форварду Тома Лемара, Анхеля Корреа или Витоло.

Действующий контракт Ляказетта с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 39 поединков в футболке "канониров", забив 12 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Федерико Бернардески.