"Матрасники" по-прежнему заинтересованы в подписании француза.
Александр Ляказетт, Getty Images
27 августа 2020, 12:17
Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Арсенала Александра Ляказетта.
Как сообщает издание Marca, мадридский клуб хочет заполучить француза в межсезонье и намерены начать переговоры с Арсеналом. "Матрасники" готовы включить в сделку по форварду Тома Лемара, Анхеля Корреа или Витоло.
Действующий контракт Ляказетта с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 39 поединков в футболке "канониров", забив 12 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Федерико Бернардески.