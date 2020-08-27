Француз может сменить Лионеля Месси на "посту" лидера каталонского клуба.
Антуан Гризманн, Getty Images
27 августа 2020, 21:58
Новоиспеченный главный тренер Барселоны Рональд Куман провел личную беседу с нападающим Антуаном Гризманном, во время которой определил его роль в своей команде. Об этом сообщает AS со ссылкой на L´Équipe.
По информации источника, нидерландский специалист пообещал 29-летнему французу предоставить больше влияния и лидерства, чем не мог не оставить довольным самого футболиста.
Читайте также: Месси собрался уйти из Барселоны. Почему и как все может закончиться?
Утверждается, что новая роль Гризманна в стане "сине-гранатовых" будет схожа с тем, что у него было в мадридском Атлетико до переезда на Камп Ноу.
Если Лионель Месси в конечном итоге покинет команду, то Антуан Гризманн и вовсе станет новым и полноценным лидером Барселоны.