Испания

Президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу был готов расстаться со звездным французом.

За несколько дней до поражения 2:8 от Баварии президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу предлагал Атлетико произвести обмен. Он хотел заполучить для каталонцев полузащитника "матрасников" Жоау Фелиша, а взамен был готов отдать их бывшего нападающего Антуана Гризманна, утверждает Marca.

Атлетико сразу же отказался от подобной сделки. Однако "матрасники" были не прочь вернуть Гризманна и предложили в обмен на него хавбека Тома Лемара и нападающего Диего Коста. На это ответила отказом уже Барселона.

После вылета из Лиги чемпионов Барселона уволила Кике Сетьена и назначила Рональда Кумана. Нидерландский специалист уже сообщил Гризманну, что отводит ему важную роль в новом сезоне, так что теперь уход француза из клуба исключен.