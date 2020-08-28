Испания

Нападающий Барселоны недоволен, что от его лица высказываются люди, с которыми он давно не общается.

Форвард Барселоны Луис Суарес открестился от высказываний своего бывшего юриста Алехандро Бальби, который заявил, что "будущее Месси повлияет на выбор следующего клуба Суареса".

"Есть люд, который говорят обо мне или от моего лица, хотя мы годами не поддерживаем с ними отношения. Я буду говорить, когда придет время", — написал уругвайский нападающий в Инстаграме.

Новый тренер Барселоны Рональд Куман дал Суаресу понять, что не рассчитывает на него и уругваец волен искать себе новый клуб. О подписании Луиса на правах свободного агента раздумывает Ювентус.