Испания

Форвард серьезно настроен покинуть клуб.

Нападающий Барселоны Лионель Месси сообщил клубу, что не прибудет на тренировочную базу и не планирует брать участие в старте сезона Примеры, сообщает Marca.

По данным источника, аргентинский футболист всерьез настроен сменить прописку в текущее трансферное окно. Кроме того, игрок уже пропустил тренировку каталонцев.

Также отмечается, что Месси может получить штраф в размере 25% от месячной зарплаты, если будет отсутствовать в клубе от 11 до 30 дней, но руководство Барсы не хочет вводить против форварда соответствующие санкции.

Ранее сообщалось, что в своем клубе аргентинца хотят видеть болельщики Штутгарта и уже начали собирать необходимую сумму на трансфер.