Германия

Фанатам швабов осталось чуть менее 900 миллионов евро.

Болельщик Штутгарт Тим Артманн решил помочь клубу, начав собирать деньги на подписание лидера Барселоны Лионеля Месси. Он организовал сбор 900 млн евро на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Этих средств должно хватить на выплату клаусулы аргентинца в 700 млн евро и на год-второй зарплаты Лионелю.

Пока что собрано 262 евро, которые пожертвовали 20 болельщиков клуба. В случае, если вдруг болельщикам не удастся собрать всю сумму или Лионель выберет другой клуб, все собранные средства будут переданы в благотворительную организацию Viva con Agua.

Лионель Месси решил покинуть Барселону, о чем официально уведомил клуб, отправив соответствующий документ. "Сине-гранатовые" не хотят отпускать игрока.