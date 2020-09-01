Испания

Хавбек останется в испанском клубе еще на сезон.

Уэска договорилась с дортмундской Боруссией о продлении аренды полузащитника Серхио Гомеса, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Молодой хавбек будет выступать в составе новичка Примеры до конца сезона.

Гомес присоединился к Уэске в августе 2019-го на правах аренды из Боруссии Д. В минувшем сезоне 19-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Уэска выкупила права на защитника Пабло Инсуа у Шальке.