Испания

Аргентинец рассмотрит вариант с доигрыванием последнего сезона за "сине-гранатовых".

Сегодня будет решающий день в судьбе Лионеля Месси в Барселоне. Аргентинец рассматривает новый сценарий – выполнить свой контракт, сыграв сезон-2020/21, сообщает журналист TyC Sports Мартин Аревало.

Об этом аргентинца просило руководство клуба. Была даже информация, что президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу готов подать в отставку, если взамен аргентинец пообещает остаться в клубе.

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Контракт Месси с Барселоной действителен еще один сезон, до лета 2021 года. В случае, если бы суд признал Лионеля виновным в одностороннем расторжении контракта, его могли обязать выплатить до 700 млн евро и дисквалифицировать на полгода.