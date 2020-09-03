Испания

Хорват высказался о ситуации вокруг аргентинца.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал вероятных уход Лионеля Месси из Барселоны.

"Это была бы огромная потеря. Такая же, как ушел Криштиану. Но нельзя думать о прошлом. Это футбол, и вс. Если это произойдет, это будет огромная потеря для престижа Примеры. Но мы должны двигаться вперед. Другие игроки станут звездами".

"Когда Роналду ушел, произошло то же самое, жизнь Реала продолжилась без него, и то же самое будет и с Барселоной и Ла Лигой без Месси", — сказал Модрич AFP.

Ранее свое мнение о текущем скандале высказал капитан мадридской команды Серхио Рамос.