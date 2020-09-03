Хавбек рассказал о своем диалоге с менеджером команды.
Лука Модрич, getty images
03 сентября 2020, 15:58
Полузащитник Реала Лука Модрич заявил, что менеджер команды Зинедин Зидан был уверен в том, что игрок завоюет Золотой мяч.
"Я помню наш разговор слово в слово. Он сказал: "Я вижу в тебе игрока, который однажды может выиграть Золотой мяч".
"Я никогда раньше даже не думал об этой награде, но когда кто-то вроде Зизу говорит вам подобное, вы чувствуете огромную уверенность".
"Вот почему у нас всегда были такие прекрасные отношения, и я надеюсь, что он останется в Мадриде надолго", — сказал Модрич агентству AFP.
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