Испания

Аргентинский нападающий недоволен поведением одноклубников.

Лионеля Месси огорчил тот факт, что партнеры не поддержали его в конфликте с руководством Барселоны, сообщает Onda Cero.

"Товарищи по команде не сделали никаких заявлений в поддержку команды. Его удивило и задело такое поведение", — сказал журналист Виктор Лосано.

Отметим, что Месси принял решение остаться в Барселоне, но заявил, что руководство клуба во главе с Бартомеу — катастрофа.

Ожидается, что аргентинский нападающий вернется к тренировкам седьмого сентября.