Аргентинский нападающий недоволен поведением одноклубников.
Лионель Месси, фото getty images
06 сентября 2020, 14:43
Лионеля Месси огорчил тот факт, что партнеры не поддержали его в конфликте с руководством Барселоны, сообщает Onda Cero.
"Товарищи по команде не сделали никаких заявлений в поддержку команды. Его удивило и задело такое поведение", — сказал журналист Виктор Лосано.
Отметим, что Месси принял решение остаться в Барселоне, но заявил, что руководство клуба во главе с Бартомеу — катастрофа.
Ожидается, что аргентинский нападающий вернется к тренировкам седьмого сентября.