Испания

Уругвайский нападающий работает над получением гражданства.

Форвард Барселоны Луис Суарес 7 сентября сдаст экзамен по итальянскому языку, сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

Уругвайцу нужен итальянский паспорт, чтобы не занимать место не-гражданина Евросоюза в заявке Ювентуса. В Барселоне он не считался легионером благодаря итальянскому происхождению своей жены Софии Бальби.

Луис в то же время продолжает переговоры о досрочном расторжении контракта с Барселоной. Новый тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Предполагается, что Луис заключит двухлетний контракт с Ювентусом с возможностью продления еще на год. Он будет получать в Турине 10 млн евро за сезон.