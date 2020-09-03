Италия

Препятствием на пути нападающего Луиса Суареса из Барселоны в Ювентус может стать его паспорт.

Главной проблемой Луиса Суареса при переходе в Ювентус является его гражданство — считает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что Ювентус практически уговорил Барселону отпустить уругвайца, чемпиону Италии нужен нападающий, который не займет одну из трех квот на игроков не из Евросоюза.

По испанским законам для того, чтобы считаться гражданином ЕС, достаточно было того, что Суарес женат на итальянке Софии Бальбе, однако в Италии с этим строже, и претендент на гражданство должен сдать соответствующий экзамен.

Если футболист к такому испытанию не готов, то мечта Андреа Пирло создать в Ювентусе атакующий "трезубец" в составе Пауло Дибалы, Луиса Суареса и Криштиану Роналду может и не осуществиться.