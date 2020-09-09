Испания

Каталонцы хотят вернуть своего воспитанника.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб планирует укрепить правый фланг обороны и рассматривает возможность подписания своего воспитанника. Представители "сине-гранатовых" уже обратились к лондонцам относительно возможности приобретения 25-летнего игрока.

Действующий контракт Бельерина с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

В новом сезоне защитник уже успел сыграть за "канониров" в Суперкубке Англии и выиграть с командой трофей.

Ранее сообщалось, что в подписании также заинтересован Байер.