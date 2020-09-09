Каталонцы хотят вернуть своего воспитанника.
Эктор Бельерин, Getty Images
09 сентября 2020, 17:13
Защитник Арсенала Эктор Бельерин попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб планирует укрепить правый фланг обороны и рассматривает возможность подписания своего воспитанника. Представители "сине-гранатовых" уже обратились к лондонцам относительно возможности приобретения 25-летнего игрока.
Действующий контракт Бельерина с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
В новом сезоне защитник уже успел сыграть за "канониров" в Суперкубке Англии и выиграть с командой трофей.
Ранее сообщалось, что в подписании также заинтересован Байер.