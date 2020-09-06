Германия

"Фармацевты" следят за футболистами из АПЛ.

Защитники Эктор Бельерин и Серж Орье попали в сферу интересов Байера, сообщает издание The Telegraph.

Немецкий клуб намерен укрепить правый фланг обороны в межсезонье и попытается приобрести игрока Арсенала или Тоттенхэма. "Фармацевты" готовы потратить деньги с продажи Кая Хаверца на одного из футболистов.

В подписании Бельерина также заинтересован ПСЖ, а интерес к Орье проявляют Милан и Монако.

Ранее сообщалось, что Байер также заинтересован в подписании полузащитника Лиона Жеффа Рейн-Аделаида.