Испания

Нервионцы усилились аргентинским защитником.

Защитник лиссабонского Спортинга Маркос Акунья перешел в Севилью, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аргентинский фулбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "рохибланкос". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 10 миллионов евро.

Акунья выступал в составе Спортинга Л с 2017 года, перейдя из Расинга. В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 35 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

В составе сорной Аргентины Акунья отыграл 27 матчей и был участником ЧМ-2018 и Копа Америка-2019.

Ранее сообщалось, что Севилья выкупила права на голкипера Яссина Буну у Жироны.