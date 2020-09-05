Голкипер будет выступать за "нервионцев" на постоянной основе.
фото Севилья
05 сентября 2020, 00:49
Севилья подписала Яссина Буну из Жироны на постоянной основе, сообщает официальный сайт андалусийцев.
Вратарь убедил "нервионцев" в своей профпригодности и будет бороться за место в основе с Вацликом.
В прошлом сезоне Буну провел 18 поединков в футболке Севильи, пропустив всего лишь девять голов.
Марокканский голкипер выдал один из лучших поединков в своей карьере в противостоянии с Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.