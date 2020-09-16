Молодой вингер испытывает проблемы со здоровьем.
Ансу Фати, Getty Images
16 сентября 2020, 11:22
Нападающий Барселоны Ансу Фати может пропустить начала сезона в Примере, сообщает издание AS.
Фати получил повреждение бедра и не принимал участия в товарищеском матче с Химнастиком (3:1) на прошлой неделе. Молодой вингер продолжает процесс восстановления и пропустит ближайшие спарринги.
Травма может не позволить Фати принять участие в стартовой игре сезона против Вильярреала, которая запланирована на 27 сентября.
В прошлом сезоне 17-летний игрок провел 33 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись восемью голами и одним ассистом.