Испания

Молодой вингер испытывает проблемы со здоровьем.

Нападающий Барселоны Ансу Фати может пропустить начала сезона в Примере, сообщает издание AS.

Фати получил повреждение бедра и не принимал участия в товарищеском матче с Химнастиком (3:1) на прошлой неделе. Молодой вингер продолжает процесс восстановления и пропустит ближайшие спарринги.

Травма может не позволить Фати принять участие в стартовой игре сезона против Вильярреала, которая запланирована на 27 сентября.

В прошлом сезоне 17-летний игрок провел 33 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись восемью голами и одним ассистом.