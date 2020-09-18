Португальский защитник может перебраться в другой клуб.
Нельсон Семеду, getty images
18 сентября 2020, 10:59
Барселоне определилась со стоимостью на Нельсона Семеду, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" хотят выручить за футболиста порядка 40-45 миллионов евро. Вырученные средства Барселона потратит на входящие трансферы.
В завершившемся сезоне в португалец провел 32 игры: на его счету один гол и четыре результативные передачи.
Напомним, что в случае уход Нельсона Семеду, Барселона арендует Эктора Бельерина.