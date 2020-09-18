Испания

Португальский защитник может перебраться в другой клуб.

Барселоне определилась со стоимостью на Нельсона Семеду, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" хотят выручить за футболиста порядка 40-45 миллионов евро. Вырученные средства Барселона потратит на входящие трансферы.

В завершившемся сезоне в португалец провел 32 игры: на его счету один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, что в случае уход Нельсона Семеду, Барселона арендует Эктора Бельерина.