Испанский защитник может перебраться в стан "сине-гранатовых".
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13 сентября 2020, 08:30
Барселона подпишет Эктора Бельерина на правах арендного соглашения, если продаст Семеду, сообщает Marca.
Источник также не исключает возможность заключения контракта с испанцем на постоянной основе.
Действующее соглшение футболиста с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел 25 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
Напомним, что на испанского защитника также претендует Байер.