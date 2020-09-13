Испания

Испанский защитник может перебраться в стан "сине-гранатовых".

Барселона подпишет Эктора Бельерина на правах арендного соглашения, если продаст Семеду, сообщает Marca.

Источник также не исключает возможность заключения контракта с испанцем на постоянной основе.

Действующее соглшение футболиста с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел 25 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что на испанского защитника также претендует Байер.