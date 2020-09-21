Форвард Барселоны попрощался с Артуро Видалем.
Артуро Видаль, getty images
21 сентября 2020, 10:40
Полузащитник каталонской команды Артуро Видаль переходит в Интер. Лионель Месси попрощался с чилийцем.
"Изначально я знал тебя по матчам, когда мы играли друг против друга. Я всегда считал тебя феноменом. Мне повезло познакомиться с тобой, ты удивил меня еще больше".
"Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе и в новом клубе. Не сомневаюсь, что наши пути еще пересекутся", — написал Лионель Месси на своей странице в Instagram.
Отметим, что изначально говорилось, что Видаль пополнит Интер свободным агентом, затем появилась информация, что "нерадзурри" заплатят один миллион евро.