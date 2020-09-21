Испания

Путь в Атлетико для Луиса Суареса теперь открыт.

Барселона согласовала условия, при которых Луис Суарес покинет клуб — сообщает Eurosport со ссылкой на RAC1.

Уругваец откажется от части зарплаты, положенной за последний год по контракту с Барсой, а клуб предоставит ему статус свободного агента.

Суарес собирался перейти в Ювентус, однако процесс получения итальянского гражданства затянулся, а чемпиону Италии нужен игрок с паспортом страны, входящей в ЕС, поэтому "старая синьора" переключилась на Альваро Морату.

По этой причине 33-летний уругваец решил остаться в Испании и договорился о переходе в Атлетико.

Суарес за свою карьеру выступал за Насьональ (34 матча во всех турнирах, 12 голов), Гронинген (37, 15), Аякс (159, 111), Ливерпуль (133, 82) и Барселону (283, 198).