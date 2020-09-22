Испания

Целью встречи было обсуждение двухлетнего контракта.

Нападающий Эдинсон Кавани пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Пари Сен-Жермен подошел к своему завершению летом этого года. Футболист находится в поисках нового клуба, и, как сообщает L’Equipe, таковым может стать мадридский Атлетико.

По информации источника, в понедельник, 21 сентября, в одном из парижских отелей состоялась деловая встреча между представителями "матрасников" и агентами Кавани, целью которой было обсуждение условий двухлетнего контракта форварда.

На данной встрече также присутствовал брат 33-летнего уругвайца, который также представляет интересы Эдинсона. Интересно, что Кавани мог стать игроком Атлетико еще прошлой зимой, но трансфер по определенным причинам сорвался, а сейчас опытного форварда связывают с Барселоной.