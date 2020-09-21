Англия

Тренер Тоттенхэма утверждает, что мотивация переполняет Гарета Бэйла.

Жозе Моуриньо ожидает возвращения Гарета Бэйла в строй после октябрьской международной паузы — сообщает ВВС.

Вернувшийся в конце прошлой недели из Реала в Тоттенхэм Гарет Бэйл продолжает лечить травмированное в сборной Уэльса колено, однако в лондонском клубе уверены, что в октябре он сможет играть, при этом валлиец очень мотивирован доказать всем, что его рано списывать со счетов.

"Он счастлив снова вернуться в клуб и играть за Тоттенхэм, – сообщил Моуриньо. – Гарет очень мотивирован показать всем настоящего Бэйла, а когда у него такой настрой, он становится одним из лучших игроков планеты".

Первую игру после октябрьской международной паузы Тоттенхэм проведет против Вест Хэма 17 октября, и именно в этом матче ожидается выход на поле Бэйла.

Валлиец ранее выступал за Саутгемптон (45 матчей во всех турнирах, 5 голов), Тоттенхэм (203, 55) и Реал (251, 105).