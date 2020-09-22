Испания

Уругвайский нападающий всерьез вознамерился покинуть стан Барселоны, которая на него не рассчитывает.

Форвард Барселоны Луис Суарес очень зол, что его переход в Атлетико все еще не состоялся, сообщает журналист ESPN Мой Льоренс. Если трансфер не состоится, он не исключает проведение пресс-конференции со своими адвокатами.

Уругвайский нападающий уже дал свое согласие на переход в Атлетико после того, как сорвался его трансфер в Ювентус. "Матрасники" смогут подписать Луиса благодаря уходу Альваро Мораты как раз в Юве – испанец уже прибыл на медосмотр в Турин.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман в телефонном разговоре сообщил третьему бомбардиру в истории клуба Суаресу, что больше на него не рассчитывает. Однако позже он заверил, что уругваец будет частью команды, если останется в клубе.