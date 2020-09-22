Италия

Испанский нападающий близок к возвращению в туринский клуб.

Форвард Атлетико Альваро Мората прилетел в Испанию. Сегодня, 22 сентября, он пройдет медосмотр в Ювентусе, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Юве договорился с "матрасниками" о годичной аренде игрока за 9 млн евро. В соглашении предусмотрена возможность выкупа футболиста за 45 млн евро или же продления аренды на еще один год. В случае пролонгации аренды "старая синьора" заплатит еще 10 млн евро, но стоимость выкупа снизится до 35 млн.

Мората выступал за туринцев с 2014 по 2016 год. Он забил 27 голов в 93 матчах во всех турнирах за клуб.

Переход Альваро Мораты позволит Ювентусу восполнить потерю Гонсало Игуаина, которого бесплатно отпустили в Интер Майами. Вместе с тем, это означает, что форвард Ромы Эдин Джеко не переедет в Турин, а Аркадиуш Милик из Наполи, скорее всего, не станет игроком римлян.

Атлетико, который с уходом Мораты разгрузил зарплатную ведомость, снова ее нагрузит, подписав форварда Барселоны Луиса Суареса.