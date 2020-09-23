Испания

Хавбек будет должен пройти период самоизоляции.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор сдал положительный тест на коронавирус после матча с мадридским Реалом, сообщает издание AS со ссылкой на Onda Madrid.

После прибытия из Сан Себастьяна "сливочные" прошли стандартное тестирование, и Эдегор сдал положительный результат. Норвежский хавбек тренировался с командой во вторник до получения результатов, и теперь другие игроки будут вынуждены пройти дополнительное тестирование, а сам 21-летний футболист отправится на самоизоляцию.

Таким образом, полузащитник будет вынужден пропустить как минимум матч с Бетисом.

Эдегор вернулся в Реал минувшим летом из аренды и успел принять участие в одном поединке.

Напомним, матч между мадридским Реалом и Реал Сосьедадом завершился нулевой ничьей.