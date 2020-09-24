Испания

Каталонский клуб хочет заполучить защитника Челси.

Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание kicker.

Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны и попытается подписать немецкого центрбека. В ближайшее время "сине-гранатовые" планируют начать переговоры по игроку, который недоволен своим положением в лондонском клубе.

В подписании 27-летнего футболиста также заинтересована Рома.

Действующий контракт Рюдигера с Челси рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Арсенала Эктора Бельерина.