Каталонский клуб хочет заполучить защитника Челси.
Антонио Рюдигер, Getty Images
24 сентября 2020, 09:21
Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание kicker.
Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны и попытается подписать немецкого центрбека. В ближайшее время "сине-гранатовые" планируют начать переговоры по игроку, который недоволен своим положением в лондонском клубе.
В подписании 27-летнего футболиста также заинтересована Рома.
Действующий контракт Рюдигера с Челси рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании защитника Арсенала Эктора Бельерина.