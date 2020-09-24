Испания

Прощание уругвайца с каталонским клубом получилось очень эмоциональным.

Нападающий Луис Суарес уже официально покидает Барселону и переходит в Атлетико. Сегодня уругваец провел прощальную пресс-конференцию в стане "сине-гранатовых", которая выдалась очень эмоциональной – временами ему не удавалось сдерживать слезы.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

Суарес перешел в Барселону в 2014 году из Ливерпуля. За шесть лет он забил 198 голов за "кулес", что является третьим лучшим результатом в истории клуба. Вместе с "сине-гранатовыми" уругваец завоевал 13 трофеев, среди которых — победа в Лиге чемпионов.

Нынешним летом новый главный тренер Барселоны Рональд Куман по телефону сообщил Суаресу, что больше на него не рассчитывает.