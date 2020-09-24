Хавьер Онтиверос проведет этот сезон в стане новичка чемпионата Испании.
Хавьер Онтиверос, Getty Images
24 сентября 2020, 21:25
Вингер Вильярреала Хавьер Онтиверос присоединился к Уэске на правах годичной аренды, сообщил клуб в Твиттере.
"Новый трансфер: это дриблинг, это сила, это удар! Это Хавьер Онтиверос! Уэска договорилась с Вильярреалом об аренде вингера на этот сезон", — гласит заявление клуба.
В стартовом туре Ла Лиги Уэска разошлась миром как раз с Вильярреалом (1:1), а затем проиграла Кадису.
Что касается кадровых вопросов, то клуб продлил контракт с Синдзи Окадзаки, выкупил у Шальке Эмилиано Инсуа и продлил аренду Серхио Гомеса из дортмундской Боруссии.