Испания

Хавьер Онтиверос проведет этот сезон в стане новичка чемпионата Испании.

Вингер Вильярреала Хавьер Онтиверос присоединился к Уэске на правах годичной аренды, сообщил клуб в Твиттере.

"Новый трансфер: это дриблинг, это сила, это удар! Это Хавьер Онтиверос! Уэска договорилась с Вильярреалом об аренде вингера на этот сезон", — гласит заявление клуба.

FICHAJE | 🔀💣👟 Es regate, es potencia, es disparo... ¡¡¡Es Javier Ontiveros!!!



La @SDHuesca y el @VillarrealCF acuerdan la cesión del extremo malagueño para la presente temporada.



¡Bienvenido, @javiontiveros39!#OntiverosNoRebla 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) September 24, 2020

В стартовом туре Ла Лиги Уэска разошлась миром как раз с Вильярреалом (1:1), а затем проиграла Кадису.

Что касается кадровых вопросов, то клуб продлил контракт с Синдзи Окадзаки, выкупил у Шальке Эмилиано Инсуа и продлил аренду Серхио Гомеса из дортмундской Боруссии.