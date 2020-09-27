Испания

Украинец может перебраться в состав каталонской команды, если Хуниор Фирпо уйдет.

Александр Зинченко может покинуть Манчестер Сити до закрытия трансферного окна, как сообщалось ранее.

По информации Mundo Deportivo, 23-летнего футболиста предложили Барселоне. На данный момент переговоры не ведутся, но, если каталонцев покинет Хуниор Фирпо, то в таком случае Барселона рассмотрит вариант с украинцем.

Это означает, что "блаугранас" проявит детальный интерес к Зинченко при одном условии – уходе Фирпо.

Напомним, что основным левым защитником испанской команды является Хорди Альба.

В текущем сезоне Зинченко не провел ни одного матча за Манчестер Сити, и только недавно вернулся в общую группу после травмы.