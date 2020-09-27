Испания

Нидерландец близок к переезду на Камп Ноу.

Руководство Барселоны хочет как можно скорее договориться с Лионом о трансфере нападающего Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы были намерены изначально избавиться от Луиса Суареса. Теперь, когда уругваец перешел в Атлетико, путь для нидерландца открыт.

Отмечается, что Барса желала также приобрести нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, но итальянцы не намерены снижать цену, а Депай обойдется всего в 30,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард может и вовсе остаться с Лионе, так как взял себе 10-й номер.