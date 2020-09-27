Американский защитник в ближайшее время может стать игроком каталонцев.
Сержиньо Дест, Getty Images
27 сентября 2020, 10:42
Барселона договорилась с Аяксом о переходе правого защитника Сержиньо Деста. Сумма трансфера составит 20 млн евро без учета бонусов, сообщает Telegraaf.nl.
В понедельник Сержиньо должен вылететь в Барселону. Он пока не согласовал условия личного контракта с "сине-гранатовыми", но это выглядит лишь делом времени.
В услугах Деста была заинтересована Бавария, чью игру он даже посещал в феврале. Однако предложение мюнхенцев не устроило Аякс.
Дест провел только один полный сезон в первой команде амстердамцев. Всего на его счету 38 игр за клуб.