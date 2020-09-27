Испания

Американский защитник в ближайшее время может стать игроком каталонцев.

Барселона договорилась с Аяксом о переходе правого защитника Сержиньо Деста. Сумма трансфера составит 20 млн евро без учета бонусов, сообщает Telegraaf.nl.

В понедельник Сержиньо должен вылететь в Барселону. Он пока не согласовал условия личного контракта с "сине-гранатовыми", но это выглядит лишь делом времени.

В услугах Деста была заинтересована Бавария, чью игру он даже посещал в феврале. Однако предложение мюнхенцев не устроило Аякс.

Дест провел только один полный сезон в первой команде амстердамцев. Всего на его счету 38 игр за клуб.