Германия

Молодой игрок хотел бы присоединиться к немецкому клубу.

Защитник Аякса Сержиньо Дест заинтересован в переходе в Баварию, сообщает Sky Germany.

Молодой фулбек, скорее всего, покинет Аякс в летнее межсезонье, и свою карьеру он хотел бы продолжить в мюнхенском клубе. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

В подписании Деста также заинтересованы Тоттенхэм, Барселона и ПСЖ.

В текущем сезоне защитник провел 36 поединков в футболке "бело-красных", отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Ньязу Куасси решил перейти в Баварию.